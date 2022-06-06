Несомненно, многих людей от поездки в Санкт-Петербург останавливает в первую очередь отсутствие места, чтобы переночевать или нежелание его искать. Многие из нас привыкли ездить на южные курорты, где вопрос с жильем решен, и оно просто заранее включено в стоимость готового тура.

Но в наше время интернета найти хорошее жилье на 3-4 дня не составляет совсем никакого труда, для этого не надо быть заядлым путешественником или изучать путеводители, как это было в прошлом. Существует десятки приложений и сайтов для бронирования и поиска различного типа жилья, от отелей и хостелов, заканчивая комнатами и квартирами. А грамотно используя бонусы и скидки, жить можно почти бесплатно.

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15 бюджетный вариантов, где остановится в Питере

Уютная студия 18м2 в центре

2 гостя · 1 кровать · 1 спальня · 3 из 10 этаж (лифт)

О жилье:

Мини студии уютные, светлые! В центре города, в новом жилом доме с хорошей звукоизоляцией! Закрытый двор! Очень чистые, современные уютные!

Есть все необходимое для комфортного проживания. Замечательное расположение — тихий район, в шаговой доступности от Невского и Лиговского.

Что доступно гостю:

Основные удобства: полотенца, фен, телевизор, микроволновка, электрический чайник.

Ванная комната: полотенца, туалетные принадлежности, фен, свой душ.

Оснащение: сейф, шкаф, звукоизоляция, рабочий стол, чистящие средства.

Цена: 1 300₽ 1 000₽/ ночь

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Большая комната на Неве

4 гостя · 2 кровати · 1 спальня · 2 из 5 этаж (лифт)

О жилье:

Уютная комната в чистой, 3-комнатной квартире в историческом здании, построенном в 1882 году. Подходит для пар, одиноких путешественников для отдыха и бизнеса. До Невского проспекта и Эрмитажа можно добраться за 20 минут. Магазины, станция метро Площадь Ленина и Финляндский вокзал — 5 минут пешком, Петропавловская крепость — 15 мин. Рядом «Пироговый дворик», Subway (где можно перекусить) и несколько ресторанов с уличными террасами. ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ!

Что доступно гостю:

Ванная комната: полотенца, туалетные принадлежности, фен, душ (о бщая ванная комната).

Оснащение: стиральная машина, вентилятор, утюг с гладильной доской, диван-кровать, шкаф, москитная сетка, рабочий стол.

Для отдыха в помещении: эфирное ТВ.

Кухонное оборудование: газовая плита, посуда и принадлежности, столовые приборы, холодильник, обеденный стол.

Оснащение двора: парковка.

Вид из окна: на город, на улицу.

Цена: 1 670₽ 1 300₽/ ночь

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Студия в центре города (м Садовая)

2 гостя · 1 кровать · 1 спальня · 1 из 4 этаж

О жилье:

Чистая и уютная студия в самом сердце города! Для вашего уюта мы рады предложить вам зонтики, одноразовые упаковки шампуня, геля для душа, а также чай и кофе! Диван-кровать, стол, стулья. Студия в самом центре города, в пешей доступности 4 станции метро и все главные достопримечательности — Исаакиевский собор (5 минут), Мариинский театр (3 минуты), Невский проспект, Сенатская площадь, Эрмитаж и стрелка Васильевского острова!

Что доступно гостю:

Цена: 1 900₽ 1 500₽/ ночь

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Двухместный номер с 1 кроватью на Лиговском

2 гостя · 1 кровать · 1 спальня · Заезд после 12:00

О жилье:

Центр города, соответственно все достопримечательности близко, но проблемы с парковкой, если вы на авто.

Комплекс апартаментов «»Черное дерево» на Марата, 59» расположен в центре Санкт-Петербурга, примерно в 1,4 км от музея Фаберже и в 1,5 км от музея Анны Ахматовой. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Среди удобств всех апартаментов — полностью оборудованная кухня с микроволновой печью, холодильником и чайником, а также телевизор с плоским экраном. Полотенца и постельное белье предоставляются за дополнительную плату.

Государственный Русский музей находится в 2 км от апартаментов, а храм Спаса на Крови — в 2,2 км. Расстояние от комплекса апартаментов «Черное дерево» до ближайшего аэропорта Пулково составляет 14 км.

Это любимая часть города Санкт-Петербург среди наших гостей согласно независимым отзывам.

Парам особенно нравится расположение — они оценили проживание в этом районе для поездки вдвоем на 8,8.

Что доступно гостю:

Цена: 1 300₽ 1 153₽/ ночь

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Комната на Сенной площади

2 гостя · 1 кровать · 1 спальня

О жилье:

В уютной комнате расположена одна двуспальная очень удобная кровать, чистое белье, полотенца, шкаф для одежды и других предметов, рабочая зона.

Что пишут гости: Уютно, в общем-то чисто, все удобства: посуда, фен, чай, постельное белье и полотенца. Близость к метро и набережной. Из минусов слышимость, но тут скорее проблема построек, к хозяевам претензий нет 🙂

Что доступно гостю:

Основные удобства: беспроводной интернет Wi-Fi, фен, полотенца, микроволновка, электрочайник.

Ванная комната: полотенца, туалетные принадлежности, фен, общая ванная комната.

Оснащение: стиральная машина, сушилка для белья, утюг с гладильной доской, шкаф, москитная сетка, рабочий стол, чистящие средства.

Кухонное оборудование: газовая плита, посуда и принадлежности, холодильник.

Инфраструктура и досуг рядом: кинотеатр, театр, ночной клуб, spa-центр, зоопарк.

Доступность: лифт, возможно бесконтактное заселение.

Вид из окна: на город, на реку.

Цена: 1 500₽ 1 200₽/ ночь

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Небольшая уютная студия в центре

2 гостя · 1 кровать · 1 спальня · 3 из 3 этаж

О жилье:

Студия находится в центре города, в пешей доступности станции метро звенигородская, обводный канал и лиговский проспект. Рядом парки, скверы, неформальные достопримечательности. Есть магазины, кафе и столовые. Площадь студии не большая, кухни нет. Больше подходит для туристов приходящих домой только переночевать.

Что доступно гостю:

Цена: 1 100₽ 900₽/ ночь

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Уютная комната в центре Петербурга

2 гостя · 1 кровать · 1 спальня · 1 из 6 этаж

О жилье:

Уютная комната 12 кв м в 4-х комнатной квартире, расположенной в центральном районе г. Санкт-Петербурга. Центральный район Санкт-Петербурга. Достопримечательности: казанский собор, Исаакиевский собор, Дворцовая площадь, Эрмитаж, Адмиралтейство, Летний Сад, Медный всадник, Марсово поле, Храм Спаса на крови.

Магазины: галерея, гостиный двор, пассаж, длт, стокманн, лофт-проект «этажи». В пешей доступности от 5 станций метро (владимирская, достоевская, пл. Восстания, Маяковская, Лиговский пр. Кухня, душ и туалет в общем пользовании с другими гостями. Кухня укомплектована всем необходимым для приготовления пищи: 2-х конфорочная индукционная плита, кастрюли, сковородки, 2 электрочайника, а также большой холодильник.

Что доступно гостю:

Цена: 1 350₽ 1 125₽/ ночь

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Двухместный номер с 1 кроватью в отеле «Бенефис»

2 гостя · 1 кровать · 1 спальня · 1 из 5 этаж · Заезд до 22.00

О жилье:

В 2 км от Дворцовой площади, гостей ожидают апартаменты «Бенефис», с множеством удобств, включая парковку и бесплатную парковку. Поблизости гости могут посетить как Пикалов мост, так и Мариинский театр.

Расположение: Также стоит посетить Эрмитаж, что находится в 2 км от апартаментов. Ресторан Mon Amour находится на расстоянии 50 метров. До Исаакиевского собора можно доехать за пару минут. Ближайший аэропорт — это «Пулково», что находится в 25 км от апартаментах. Номера: В некоторых комнатах включено многоканальное телевидение, утюг с гладильной доской и гладильные принадлежности. Для комфорта гостей в ванных комнатах доступен фен, полотенца и банные полотенца. Парковка: Рядом предоставляется бесплатная общественная парковка. Ближайшие достопримечательности: Государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова: 0,8 км

Колонна Славы: 0,9 км

Мариинский театр: 0,7 км

Никольский морской собор: 0,5 км

Остров Новая Голландия: 1,1 км

Поцелуев мост: 1 км

Санкт-Петербургский Дом Музыки: 1,1 км

Троице-Измайловский собор: 0,8 км Рестораны, бары и супермаркет: Все рядом. Самые популярные достопримечательности: Anna Akhmatova Museum: 3,5 км

Зимний дворец: 2,6 км

Исаакиевский собор: 1,8 км

Летний сад: 3,7 км

Музей Фаберже: 3,3 км

Русский музей: 3,1 км

Стадион «Санкт-Петербург»: 7,2 км

Храм Спаса на Крови: 3,1 км

Часовня Святой Ксении Блаженной: 3,8 км

Эрмитаж: 2 км Что доступно гостю: Телевизор, микроволновка, электрический чайник, фен, стиральная машина, сушилка для белья. Посуда и принадлежности, столовые приборы, холодильник. Вид из окна: во двор Цена: 1 900₽ 1 020₽/ ночь

Проверить доступность на нужные даты >> Стильная квартира в минуте от метро 2 гостя · 1 кровать · 1 спальня · 3 из 9 этаж (лифт) О жилье: Небольшая уютная квартира, где есть место для уединения и возможность довольно быстро оказаться в центре Петербурга, так как дом расположен в минуте ходьбы от метро приморская. Окна выходят не во двор. В квартире есть: двухметровый диван-кровать, письменный стол, wi-fi, кухня (холодильник, микроволновка, духовка, плита, посудомоечная машина, кухонная утварь), кондиционер, жк-панель, теплые полы, ковровое покрытие, стиральная/сушильная машина. Во дворе детская Площадка. Уютно. Чисто. Стильно. Ничего лишнего. Что доступно гостю: Основные удобства: беспроводной интернет Wi-Fi, фен, полотенца, кондиционер, телевизор, микроволновка, электрический чайник.

Ванная комната: полотенца, туалетные принадлежности, фен, душ, гигиенический душ.

Оснащение: стиральная машина, утюг с гладильной доской, диван-кровать, сушильная машина, шкаф, москитная сетка, рабочий стол, журнальный столик. Цена: 1 900₽ 1 500₽/ ночь

Проверить доступность на нужные даты >> Если решите остановиться в квартире: что стоит понимать По-большому счету все те же самые правила и советы применимы и к путешественникам, проживающим в отелях, но в меньшей степени. Если кратно, то главное — это вежливость, взаимоуважение и позитивный настрой. Еще всегда стоит соотносить стоимость проживания с условиями, которые вы за эту цену получаете, и не ожидать слишком многого за дешево, тем более не стоит требовать лишнего, да и вообще ничего требовать, это плохо и не очень вежливо. Стоит понимать, что это не та ситуация, где вы клиент и вам за эти деньги все должны, это не совсем так, здесь скорее взаимовыгодное сотрудничество. Вы все же гость, а не клиент, из этого и исходите. А вот несколько правил гостевого этикета в целом (не только для заселения), возможно, вы почерпнете для себя что-то интересное или полезное: Бывать в гостях или принимать их у себя дома — неотъемлемая часть социальной жизни каждого человека. Для того чтобы проведённое время доставило всем положительные эмоции, необходимо следовать некоторому своду правил. Если вы хотите сохранить дружеские отношения и быть в числе приглашённых в гости не один раз, следует придерживаться определённого поведения, чтобы не обидеть и не оскорбить хозяев. Нормы поведения в гостях: Не стоит приходить в гости без приглашения.

Если ваши планы меняются, появляется веский повод отменить визит, необходимо заблаговременно предупредить об этом приглашающего и принести свои извинения, аргументировав причину своего будущего отсутствия.

Ходить в гости с пустыми руками — дурной тон. Достаточно преподнести символический подарок, например, угощение к столу. Дарить дорогостоящие вещи не стоит, это может смутить хозяев, и вы будете неправильно поняты.

Никогда не делайте замечаний хозяевам дома, в который вас пригласили, будьте вежливы и учтивы.

Если сложившиеся обстоятельства вынуждают вас привести ребёнка с собой, постарайтесь найти ему занятие, чтобы он не носился с криками по квартире.

Хорошо воспринятым будет, если вы положительно оцените приготовленные блюда, похвалите хозяев за кулинарное мастерство.

Позитивный настрой, вежливость и взаимоуважение. Это залог удачного прибывания в гостях и получения приятных эмоций. Могут ли попросить депозит при заселении? Да, некоторые хозяева просят оставить депозит помимо самой стоимости проживания. Как правило, размер депозита примерно равен 1 дню проживания. Боятся, что вам не вернут депозит — не стоит, при выселении и возвращении ключей хозяину депозит отдадут вам назад, даже не беспокойтесь по этому поводу. Как происходит заселение Большинство хозяев предпочитают сами встретить гостя, передать ему ключи и показать жилье. Также вас может встретить родственник или доверенный человек, который занимается жильем по поручению хозяина. Согласуйте все детали встречи, укажите время прибытия своего рейса, узнайте, как лучше добраться до места, номер подъезда, код от входной двери. Вас могут попросить связаться за час до прибытия (отправить смс, написать по мессенджеру или позвонить). Самостоятельный заезд чаще всего предлагается хозяевами-агентами. Вам высылается подробная инструкция как попасть в жилье, код от цифрового замка или мини-сейфа. Такой способ заезда-выезда удобен с точки зрения экономии времени, но исключает личное общение. Обязательно распечатайте план поездки с адресом и контактами вашего проживания. Переписывайтесь с хозяевами через сайт, чтобы служба поддержки могла помочь в случае возникновения спорной ситуации. В забронированной на airbnb квартире вас могут ждать приветственные подарки: бутылка воды или вина, фрукты, сладости… Вы тоже можете привезти хозяину небольшой сувенир — это всегда помогает наладить отношения. Как происходит выселение Выезд из жилья тоже может быть в присутствии хозяина или самостоятельный. В первом случае, хозяева или доверенные лица приходят в назначенное время и забирают ключи, во втором – вы просто оставляете ключи внутри и захлопываете дверь или бросаете ключи в почтовый ящик/сейф (по предварительному согласованию). Почти всегда с хозяевами можно договориться на удобное время выезда, многие идут навстречу и разрешают поздний выезд без доплаты. Решение хозяев зависит от календаря бронирований. Если жилье надо готовить к приезду других гостей, придется выехать в 12:00 или раньше, как указано в правилах дома. Нам несколько раз разрешали остаться намного позднее без доплаты. Общайтесь с хозяевами, они заинтересованы получить гостей и хороший отзыв. Если жилье занято на ваши даты, и полезные советы Если вы вдруг не нашли подходящий вариант, либо все жилье из подборки занято на нужные даты, то открывайте Airbnb сами, выбирайте нужное место (можно искать даже по району города) и фильтры по цене и другим необходимым параметрам и вы обязательно что-то сможете найти. Совет 1: Если нужное жилье занято на ваши даты, то перейдите в профиль хозяина. Скорее всего там будут похожие варианты по соседству, особенно это актуально со студиями или отдельными комнатами. Совет 2: всегда читайте отзывы и обращайте внимание даже на небольшое возмущение гостей. Дело в том, что многие люди стараются быть вежливыми и не писать все, что им не понравилось и что они думают о жилье. Поэтому, если вы заметите в отзывах даже небольшое недовольство, то будьте уверены, проблема имеет место быть и она серьезная. Например, если кто-то в отзыве написал «шумновато из-за дороги», то скорее всего там адски шумно и сложно спать. Тоже самое и про чистоту и т.д. Совет 3: Всегда в путешествие берите с собой беруши, их можно купить в любой аптеке. Желательно иметь с собой одноразовые тапочки, они могут пригодится, и в любом случае они добавляют уюта, а стоят копейки. Где остановится в Петербурге рядом с достопримечательностями Основные достопримечательности Санкт-Петербурга расположены в Центральном районе, в меньшей степени — в находящимся рядом Адмиралтейском районе и в примыкающих к Центральному району частях Петроградского, Василеостровского и Калининского районов (прямо через реку). Так что оптимальным вариантом для размещения будет Центральный район. Центр города Если основная цель поездки – осмотреть как можно больше достопримечательностей, то останавливаться нужно в центре города. Так не придется тратить ежедневно какое-то время на проезд к различным интересным объектам, да и возвращаться затемно будет спокойнее. В районе проспекта Чернышевского и набережной Мойки это особенно выражено: вокруг располагаются посольства, поэтому тишина и покой гостям здешних отелей гарантированы. Удобно селиться в окрестностях Невского проспекта и Дворцовой площади, Сенной и Исакиевской площадей, площади Восстания, на набережной Фонтанки, по каналу Грибоедова, на Литейном проспекте. Заслуженной популярностью пользуются Василеостровский, Адмиралтейский и Московский районы, соседние с Центральным районом города. Идеально — остановится в «Золотом треугольнике». Он ограничен Адмиралтейской и Дворцовой набережными, Адмиралтейским проспектом, Гороховой улицей и набережной реки Фонтанки. Если бюджетные варианты в центре вам не по душе, то остановите свой выбор на более отдаленных от центра районах, например, Московском, Кировском, Фрунзенском. Здесь жилье будет стоить на порядок дешевле, а центр — не так уж и далек. Если не передвигаетесь на такси, то выбирать надо жилье в шаговой доступности от метро. На метро из любого района можно добраться до центра и его основных достопримечательностей за полчаса. Свое очарование есть и у района Коломны. Попадаете в старый тихий Петербург, при этом основные достопримечательности находятся на расстоянии 25-30 минут неспешной прогулки. Метро Спортивная Выбирайте квартиру не у вокзала, а около достопримечательностей — не придется каждый день тратить деньги и силы на дорогу — всё посмотрите пешком! Такое место — квартиры у метро Спортивная. Там цены ниже, чем на Невском. И в ресторанах есть места, на Невском еще поищи свободный столик. И есть супермаркеты в отличие от Невского. И главное — до Эрмитажа всего два моста перейти, развод мостов вообще не переходя реки можно посмотреть с Мытнинской набережной. За 40 мин пешей прогулки (не включая время на любование и фотографирование) по маршруту от Спортивной к Адмиралтейской можно увидеть: Петропавловскую крепость, Стрелку В.О. и Ростральные колонны, Дворцовый мост, Зимний дворец (Эрмитаж), Медный всадник, Исаакиевский собор, Адмиралтейство и фонтан, Дворцовую площадь и Александроскую колонну. Ну а потом дойти до станции Адмиралтейская и вернутся одну остановку до Спортивной к дому.